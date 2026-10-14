Le président ukrainien Volodymyr Zelensky quitte Downing Street après son entretien avec le Premier ministre britannique Andy Burnham. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi "compter sur le partenariat avec les Etats-Unis", après que son pays a connu "certaines difficultés" sur le terrain, au début de son entretien avec le Premier ministre britannique Andy Burnham à Downing Street. IMAGES
GB : Volodymyr Zelensky quitte Downing Street après son entretien avec Andy Burnham
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro