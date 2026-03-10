Les secouristes israéliens annoncent la mort d'un homme d'environ 40 ans, tué sur un chantier de construction, après une salve de missiles iraniens sur le centre d'Israël qui a fait aussi un blessé grave. IMAGES
Un mort après une salve de missiles iraniens sur le centre d'Israël
