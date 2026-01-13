Il y a un an et demi, Abdallah al-Hissi, 30 ans, a été diagnostiqué avec un lymphome à la jambe. Depuis plus d'un an, il attend l'autorisation de quitter Gaza pour se faire soigner, car le point de passage de Rafah, "le seul lien vital pour la bande de Gaza", reste fermé.
Un Gazaoui atteint d'un cancer attend un traitement depuis plus d'un an
