La création d'un État palestinien serait un "suicide national" pour Israël, a mis en garde le Premier ministre Benjamin Netanyahu à la tribune de l'ONU, fustigeant les pays occidentaux et promettant de "finir le travail" contre le Hamas à Gaza.
Un État palestinien serait un "suicide national" pour Israël, lance Netanyahu à l'ONU
