Le président américain Donald Trump s'en est pris vendredi aux chaînes de télévision américaines, estimant "illégal" de le critiquer systématiquement dans leur couverture médiatique.
Trump considère "illégal" d'être constamment critiqué sur les chaînes de TV
