L'équipe de France s'est rassurée mardi soir pour son premier match de Coupe du monde face au Sénégal. Les Bleus se sont imposés 3-1 avec un doublé de Kylian Mbappé, qui a réveillé ses co-équipiers après une première mi-temps compliquée.
Mondial 2026 : la France réussit son entrée en lice face au Sénégal
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