C'est un ouragan méditerranéen ou "medicane" qui a touché Barcelone et fait au moins 2 morts. Les épisodes méditerranéens se font chaque année plus fréquents et intenses à mesure que le réchauffement climatique s'intensifie. Pour la première fois une pré-COP climat se tient cette semaine aux îles Fidji. Le pays insulaire est menacé par la montée des eaux.
Un "cyclone" méditerranéen en Catalogne et des inondations dans le sud de la France
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