Interrogée sur les écrits antisémites datant de 2013 attribués par Mediapart à Jordan Bardella, la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen déclare que personne "ne peut croire à cette dinguerie". "Ça me paraît tellement dingue que ça ne peut être qu'un faux, qu'une barbouzerie dont Mediapart a le secret", déclare Le Pen, en déplacement au salon des professionnels de la construction à Paris.
Ecrits antisémites attribués à Bardella par Mediapart: une "dinguerie", selon Le Pen
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