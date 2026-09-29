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Top 5 IA du 28/09/2026

information fournie par Libertify 29/09/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alten, Bouygues, Crédit Agricole, L'Oréal, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALTEN
79,750 EUR Euronext Paris +4,59%
BOUYGUES
43,000 EUR Euronext Paris -0,32%
CREDIT AGRICOLE SA
17,935 EUR Euronext Paris -1,37%
L'OREAL
385,000 EUR Euronext Paris +0,82%
TESLA
357,4500 USD NASDAQ -3,94%

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