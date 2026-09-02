Après la violente mutinerie qui a secoué l'armée nigérienne, un officier a évoqué, mardi 1er septembre, un complot international. À la télévision nationale, ce capitaine a porté des accusations contre plusieurs pays, dont le Tchad. Pas de réaction officielle du côté de Ndjaména mais le président Mahamat Idriss Déby a indirectement répondu dans un message sur Facebook.
Un capitaine met en cause le Tchad et d'autres pays dans la mutinerie au Niger
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