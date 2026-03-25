Les services d'urgence interviennent sur les lieux d'une attaque de drone à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, au cours de laquelle au moins sept personnes ont été blessées selon les autorités. La Russie a lancé mardi l'une des plus vastes attaques en plein jour contre l'Ukraine, avec "plus de 400 drones", après une nuit déjà marquée par des frappes massives, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouriï Ignat. IMAGES
Ukraine: incendie après une frappe de drone en plein centre de Lviv
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro