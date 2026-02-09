Des attaques aériennes russes nocturnes ont fait au moins quatre morts dans différentes régions de l'Ukraine. À Odessa, plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés. La Russie poursuit ses frappes sur l'Ukraine sur fond de négociations, sous médiation américaine, visant à mettre fin à la guerre.
Ukraine: des incendies et une attaque de drones Shahed mortelle à Odessa
