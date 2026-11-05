Les drones peuvent être utilisés pour mener des frappes, mais aussi désormais pour extraire des soldats blessés du front. Une entreprise ukrainienne, Skyfall, a mis au point des “drones ambulances”.
Ukraine : des "drones-ambulances" pour secourir les soldats blessés
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