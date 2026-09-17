A la Une de la presse, ce jeudi 17 septembre, les réactions à la proposition de faire du Canada «le premier membre associé» de l’UE. Le premier rapport scientifique sur l’origine des inondations dévastatrices, le mois dernier, au Népal et au Tibet. Le document établit clairement le rôle du réchauffement climatique provoqué par l’homme, également à l’origine des vagues de chaleurs meurtrières de cet été en Europe. La suite de la polémique Ed Sheeran. Et un dessert étonnant.
UE/Canada: "Trump, c'est pour un moment, un bureaucrate bruxellois, c'est pour toujours"
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