Depuis que le PKK a annoncé son autodissolution et la fin de la lutte armée, la population de Diyarbakir, ville kurde de Turquie, est dans l’attente. Le peuple kurde aspire depuis longtemps à la paix, mais à quelles conditions peut-elle réellement être atteinte ? Une paix durable est-elle seulement possible ? Reportage de Jenna Le Bras et Adrià Rocha Cutiller.
Turquie : dans la ville kurde de Diyarbakir, l’espoir après la dissolution du PKK
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro