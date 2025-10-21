Commerces et bureaux fermés, une grève générale a paralysé mardi la ville de Gabès, dans le sud de la Tunisie, où une grande marche a réuni des milliers d'habitants pour exiger le démantèlement d'un complexe industriel polluant.
Tunisie : des milliers de personnes ont manifesté à Gabès
