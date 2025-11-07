 Aller au contenu principal
Trump qualifie la démocrate Pelosi de "femme horrible"

information fournie par AFP Video 07/11/2025 à 13:49

Donald Trump réagit à l'annonce de la retraite de Nancy Pelosi, figure démocrate et féroce opposante du président américain, en la qualifiant de "femme horrible qui a fait du mauvais boulot".

Donald Trump
