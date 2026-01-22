Les huit pays européens menacés de surtaxes douanières par Donald Trump, en raison de leur opposition à ses velléités de s'emparer du Groenland, ont assuré dimanche qu'ils resteraient unis. Les explications de Jacques Attali, invité de Stéphanie Antoine .
Trump : la menace et la rupture ?
