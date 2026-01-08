Le président américain Donald Trump étudie "activement" avec son équipe un "achat" du Groenland au Danemark, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt lors d'un point presse.
Trump étudie "activement" un "achat" du Groenland (Maison Blanche)
