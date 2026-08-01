Donald Trump a affirmé vendredi que les images de milliers de migrants rejoignant l'enclave espagnole de Ceuta ressemblaient à "une invasion d'un pays", avant d'avertir que la même situation arriverait aux Etats-Unis si les démocrates reprenaient la majorité.
Trump estime que la crise de Ceuta ressemble à "une invasion"
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