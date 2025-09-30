Donald Trump a dit mardi que le Hamas avait "trois ou quatre jours" pour répondre à son plan pour Gaza qui prévoit le désarmement du mouvement islamiste palestinien, prévenant ce dernier qu'il risquait "l'enfer" s'il ne signait pas.
Trump dit que le Hamas a "trois ou quatre jours" pour répondre à son plan pour Gaza
