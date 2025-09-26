Une vidéo virale sur les réseaux sociaux affirme que l'attiéké, la semoule de manioc star de la Côte d'Ivoire sera bientôt interdite en France. Largement relayée en Afrique de l'Ouest, cette information est en réalité issue d'un compte parodique sur TikTok.
Non, l'attiéké ne va pas être interdit en France
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro