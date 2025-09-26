 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Non, l'attiéké ne va pas être interdit en France

information fournie par France 24 26/09/2025 à 21:57

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux affirme que l'attiéké, la semoule de manioc star de la Côte d'Ivoire sera bientôt interdite en France. Largement relayée en Afrique de l'Ouest, cette information est en réalité issue d'un compte parodique sur TikTok.

