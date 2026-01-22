Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi lors du lancement du "Conseil de paix" à Davos que cet organisme travaillera "en coordination" avec les Nations unies, ajoutant que l'ONU n'a pas exploité "tout son potentiel".
Trump déclare que le "Conseil de paix" travaillera "en coordination" avec les Nations unies
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro