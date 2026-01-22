"Je n'y crois pas" a réagit un habitant de Nuuk alors que, Donald Trump a subitement annoncé à Davos mercredi "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland et levé ses menaces douanières autant que militaires.
Les Groenlandais réagissent aux propos de Trump sur un "cadre" d'accord
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro