 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Côte d'Ivoire, blocage dans la filière du cacao

information fournie par AFP Video 21/01/2026 à 18:00

À Duekoué, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, des tonnes de cacao s’entassent dans les hangars depuis des semaines, faute de pouvoir être exportées. Premier producteur mondial, le pays fait face à un blocage sans précédent: depuis la mi-octobre 2025, les exportations tournent au ralenti et, partout, les stocks s’accumulent, plongeant toute la filière dans l’inquiétude.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Mercosur: forte mobilisation d'agriculteurs européens à Strasbourg

information fournie par AFP Video 20 janv.
2

Catastrophe ferroviaire en Espagne: une équipe cynophile fouille les wagons accidentés

information fournie par AFP Video 20 janv.
3

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
4

Catastrophe ferroviaire: le roi et la reine d'Espagne sur place

information fournie par AFP Video 20 janv.
5

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
6

Chili: une vague d’incendies ravive les traumatismes des victimes de 2010

information fournie par AFP Video 20 janv.
7

1 an de Trump : comment l'IA est devenu un outil de propagande.

information fournie par France 24 20 janv.
8

Incendies au Chili: des sinistrés désemparés implorent de l'aide au milieu des décombres

information fournie par AFP 04:06
1

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
2

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
3

Après une nuit devant l'Assemblée nationale, les agriculteurs quittent Paris

information fournie par AFP Video 14 janv.
4

Voyages aux États-Unis : des coûts en forte hausse en 2026

information fournie par BoursoBank Clients 20 janv.
3
5

Thaïlande: deux morts dans l'effondrement d'une grue

information fournie par AFP Video 15 janv.
6

Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)

information fournie par AFP Video 15 janv.
2
7

Chine : un excédent commercial record malgré les droits de douane de Trump

information fournie par Ecorama 15 janv.
8

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Le marché immobilier va mieux mais pas pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 15 janv.
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank