À Duekoué, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, des tonnes de cacao s’entassent dans les hangars depuis des semaines, faute de pouvoir être exportées. Premier producteur mondial, le pays fait face à un blocage sans précédent: depuis la mi-octobre 2025, les exportations tournent au ralenti et, partout, les stocks s’accumulent, plongeant toute la filière dans l’inquiétude.
En Côte d'Ivoire, blocage dans la filière du cacao
