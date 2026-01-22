Les négociations visant à faire cesser près de quatre ans de combats en Ukraine ont "beaucoup progressé" et il ne reste plus qu'un point à régler, a déclaré jeudi à Davos l'émissaire américain Steve Witkoff avant un déplacement à Moscou.
Ukraine: il ne reste qu'"un point à régler" dans les négociations, selon Witkoff
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro