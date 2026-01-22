 Aller au contenu principal
Ukraine: il ne reste qu'"un point à régler" dans les négociations, selon Witkoff

information fournie par AFP Video 22/01/2026 à 12:29

Les négociations visant à faire cesser près de quatre ans de combats en Ukraine ont "beaucoup progressé" et il ne reste plus qu'un point à régler, a déclaré jeudi à Davos l'émissaire américain Steve Witkoff avant un déplacement à Moscou.

Guerre en Ukraine
1

