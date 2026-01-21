Les agriculteurs maintiennent leur mobilisation devant le Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin) contre l'accord avec le Mercosur, signé samedi au Paraguay. La veille, quelque 5.500 agriculteurs, français mais aussi italiens, belges ou encore polonais, avaient rejoint le Parlement, parfois en tracteur. IMAGES
Mercosur: des agriculteurs toujours mobilisés devant le Parlement européen
