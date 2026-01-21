"Ah bon, il y a des élections ?": dans les cités des quartiers nord de Marseille, nombreux sont ceux qui, à deux mois des municipales de mi-mars, ignorent tout du scrutin, indifférents ou désabusés.
Marseille: Dans les quartiers nord, inciter les gens à voter
