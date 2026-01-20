Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne visitent un centre mis en place pour les familles à la recherche de leurs proches après la collision de deux trains qui a fait au moins 41 morts. IMAGES
Catastrophe ferroviaire en Espagne: le roi Felipe VI se rend au centre pour les familles
