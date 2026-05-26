Lors de la cérémonie du Memorial Day au cimetière national d'Arlington, Donald Trump a rendu hommage lundi aux militaires américains tombés au combat tout en évoquant les tensions actuelles avec l'Iran.
Trump déclare que l'Iran "ne disposera jamais de l'arme nucléaire"
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