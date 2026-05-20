Le Premier ministre Sébastien Lecornu salue un "petit pas" qui est "absolument décisif" pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie après l'adoption, à l'Assemblée nationale, de la proposition de loi ouvrant le corps électoral de l'archipel à quelque 10.500 natifs aujourd'hui privés de bulletin, adoptée par 386 voix contre 127, lors d'un dernier vote dans la chambre basse. Le Premier ministre avait pris part à l'ensemble des débats. SONORE
Nouvelle-Calédonie: Lecornu salue un "petit pas" qui est "absolument décisif"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro