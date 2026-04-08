L’annonce d’une trêve entre l’Iran et les États-Unis provoque un soulagement immédiat sur les marchés. Le pétrole recule nettement et les places boursières s’envolent en Asie ainsi qu'en Europe. Mais derrière cette accalmie, de nombreuses incertitudes demeurent, notamment autour de la reprise effective du trafic dans le détroit d’Ormuz, artère clé du commerce mondial.
Trêve au Moyen-Orient : les marchés respirent
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