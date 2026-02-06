Transports : ticket pour l’enfer des VSS

information fournie par France 24 • 06/02/2026 à 18:59

Prendre les transports, c’est parfois s’embarquer dans un voyage désagréable quand on est une femme. Dans le monde, 70 % des usagères de transports en commun racontent avoir subi des violences sexistes et sexuelles, des regards lourds aux frotteurs. Nombreuses sont celles qui ont développé des techniques pour s’en prémunir : éviter le dernier métro, faire semblant d’être au téléphone, s’asseoir près des conducteur·rices, choisir des vêtements amples et des chaussures plates… Les transporteurs aussi se saisissent du problème, explique l’invitée de Laure Manent, Virginie Perrey, directrice sûreté du groupe Keolis, mais les solutions ressemblent parfois à des pansements sur des jambes de bois.