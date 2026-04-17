Derrière les exploits des stars africaines du ballon rond se joue une autre compétition, bien plus dangereuse : celle d'une jeunesse ouest-africaine qui voit dans le football sa seule chance d'un avenir meilleur. Des jeunes joueurs sont prêts à tout sacrifier pour atteindre les championnats étrangers, devenant la cible parfaite des réseaux de faux agents, véritables "mafias du football" qui se multiplient dans la région. Reportage de Sarah Sakho et Simon Martin.
Trafiquants d'espoirs : enquête sur la mafia du foot au Sénégal
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro