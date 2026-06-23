Depuis le début de la Coupe du Monde, des vidéos de supportrices inondent les réseaux sociaux. Problème: elles sont toutes générées par l'Intelligence artificielle. Véhiculant une image hypersexualisée des femmes, elles permettent à leurs créateurs de gagner de l'argent grâce aux vues qu'elles génèrent. Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.
Comment la désinformation sexiste a envahi la Coupe du monde
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