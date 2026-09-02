information fournie par SG Bourse • 02/09/2026 à 17:13

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, les taux, l'IA et STMicroelectronics

A la conquête de l'espace : de nouveaux sous-jacents

Le coup de cœur des traders sur Hermès, Maurel et Prom et le WTI

Qui suis-je ? le quiz !

Emission enregistrée le 2 septembre 2026

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