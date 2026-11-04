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Trade ou Pas Trade : Eurostoxx 50, S&P500, Vusion, Qualcomm, Bouygues, Mercialys, Accor

information fournie par SG Bourse 04/11/2026 à 17:22

Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine, rendez-vous avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance, Mathieu Lebrun de Publications Agora et Marc Dagher de DT Expert. Au programme :

On refait la semaine sur Eurostoxx 50, S&P500, Vusion et Qualcomm
Comment est déterminée la valeur de remboursement d'un Turbo Illimité ?
Le coup de coeur des traders sur Bouygues, Mercialys et Accor
Quiz Actus

Émission enregistrée le 04/11/2026.
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Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

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Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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