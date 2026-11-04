Trade ou Pas Trade : Eurostoxx 50, S&P500, Vusion, Qualcomm, Bouygues, Mercialys, Accor

information fournie par SG Bourse • 04/11/2026 à 17:22

Découvrez Trade ou Pas Trade : le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine, rendez-vous avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance, Mathieu Lebrun de Publications Agora et Marc Dagher de DT Expert. Au programme :

On refait la semaine sur Eurostoxx 50, S&P500, Vusion et Qualcomm

Comment est déterminée la valeur de remboursement d'un Turbo Illimité ?

Le coup de coeur des traders sur Bouygues, Mercialys et Accor

Quiz Actus

Émission enregistrée le 04/11/2026.

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