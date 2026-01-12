Lancement ce lundi de la campagne de recrutement du nouveau "service national", voulu par Emmanuel Macron pour "répondre aux besoins des armées" face aux risques accrus de conflit. Les premières recrues seront appelées entre septembre et novembre. Explications.
Top départ pour le "service national", militaire et volontaire
