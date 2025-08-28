 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 27/08/2025

information fournie par Libertify 28/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Essilor Luxottica, Merck, Renault , Stellantis, Verallia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
266,500 EUR Euronext Paris +0,23%
MERCK
84,060 USD NYSE -1,12%
RENAULT
32,690 EUR Euronext Paris -1,27%
STELLANTIS
8,173 EUR MIL -2,84%
VERALLIA
25,500 EUR Euronext Paris -3,26%

Vidéos les + vues

1

Après une série noire d'explosions, la mégafusée Starship d'Elon Musk signe un retour réussi

information fournie par AFP 27 août
8
2

Macron reçoit le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée

information fournie par AFP Video 27 août
3

Ukraine: Trump menace la Russie de "guerre économique" en l'absence de négociations

information fournie par AFP Video 27 août
1
4

Images du décollage de la mégafusée Starship d'Elon Musk

information fournie par AFP Video 27 août
5

Mostra de Venise 2025 : la rentrée cinéma s'annonce flamboyante

information fournie par France 24 27 août
6

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
4
7

Ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef

information fournie par AFP Video 27 août
8

Houle "atypique" sur la côte atlantique: baignade toujours interdite à la plage de Lacanau

information fournie par AFP Video 27 août
1

Frappes israéliennes meurtrières au Yémen contre des cibles houthies

information fournie par AFP 25 août
2

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
3

Israël : un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

information fournie par AFP Video 24 août
4

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août
5

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
6

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
7

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
8

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 25 août
1

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
2

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
3

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
4

La France larguera 40 tonnes d'aide sur Gaza à partir de vendredi (ministre français)

information fournie par AFP 30 juil.
17
5

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
6

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
7

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
8

Trump va "réduire" le délai de 50 jours donné à Poutine pour cesser la guerre en Ukraine

information fournie par AFP Video 28 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank