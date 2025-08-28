Au programme ce matin : Essilor Luxottica, Merck, Renault , Stellantis, Verallia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 27/08/2025
Valeurs associées
|266,500 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
|84,060 USD
|NYSE
|-1,12%
|32,690 EUR
|Euronext Paris
|-1,27%
|8,173 EUR
|MIL
|-2,84%
|25,500 EUR
|Euronext Paris
|-3,26%
