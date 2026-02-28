Au programme ce matin : Biomérieux , Clariane , Ipsen , Netflix , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 27/02/2026
Valeurs associées
|100,000 EUR
|Euronext Paris
|+3,73%
|4,070 EUR
|Euronext Paris
|+7,56%
|165,100 EUR
|Euronext Paris
|+2,87%
|96,2400 USD
|NASDAQ
|+13,77%
|109,100 EUR
|Euronext Paris
|-9,39%
