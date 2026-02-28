 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 27/02/2026

information fournie par Libertify 28/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Biomérieux , Clariane , Ipsen , Netflix , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

BIOMERIEUX
100,000 EUR Euronext Paris +3,73%
CLARIANE
4,070 EUR Euronext Paris +7,56%
IPSEN
165,100 EUR Euronext Paris +2,87%
NETFLIX
96,2400 USD NASDAQ +13,77%
VIRIDIEN
109,100 EUR Euronext Paris -9,39%

L'offre BoursoBank