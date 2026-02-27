Usé par quatre ans à la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui devrait quitter son poste, alors que la Coupe du monde se profile, dans moins de quatre mois. La Fédération marocaine, qui s'est réunie ce jeudi, devrait rapidement annoncer le nom de son successeur. Le sélectionneur de l'équipe des moins de 20 ans championne du monde, Mohamed Ouahbi, fait figure de favori.
Walid Regragui vers la sortie, fin d'une ère pour les Lions de l'Atlas
