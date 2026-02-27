Au Royaume-Uni, les Verts s'imposent dans un fief du Labour

Des électeurs se rendent au bureau de vote à Levenshulme, dans le Grand Manchester, pour la législative partielle de Gorton et Denton, le 26 février 2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Le parti Vert s'est imposé jeudi dans un fief du Labour du Premier ministre Keir Starmer, relégué à la troisième place derrière le parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage.

En deux ans depuis le dernier scrutin, les travaillistes au pouvoir ont perdu la moitié de leurs voix dans cette circonscription de Gorton-et-Denton, au sud de Manchester, longtemps considérée comme un bastion imprenable mais où leur défaite était cette fois jugée possible.

En pleine ascension depuis que le charismatique Zack Polanski, parfois comparé au nouveau maire de New York Zohran Mamdani, a repris sa direction en septembre 2025, le parti Vert recueille environ 41% des voix au détriment du Labour, relégué à 25%.

La formation Reform UK, donnée favorite à l'échelle nationale, espérait créer la surprise mais doit se contenter de 29% dans cette circonscription ancrée à gauche, où les conservateurs ne font qu'un score anecdotique dans ce scrutin à un seul tour.

Dans le quartier de Levenshulme, Matt Alton, 31 ans, a dit avoir voté pour les Verts. Ce parti "apporte de l'espoir à l'ensemble de la société, aux personnes marginalisées et je pense que c'est le bon choix pour les travailleurs", a dit cet écrivain de profession à l'AFP.

Le parti travailliste avait tenté jusqu'au bout de mobiliser ses électeurs pour conserver un de ses sièges historiques.

- Soutien de Corbyn -

Cette défaite représente un nouveau coup dur pour Keir Starmer, très impopulaire, dont le gouvernement a accumulé les revers malgré sa large victoire aux législatives de juillet 2024.

Elle confirme la recomposition du paysage politique britannique et la fin de la domination du Labour et des Tories.

L'élection a été précipitée par la démission pour raisons de santé du sortant travailliste, poussant le Labour, Reform et les Verts à se jeter dans une bataille d'autant plus ouverte que la participation est généralement faible lors d'élections partielles.

Une habitante passe à côté d'une affiche pour la candidate des Verts pour la législative partielle à Denton, dans le Grand Manchester, le 25 février 2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Les sondages réalisés avant le vote plaçaient les trois partis dans un mouchoir de poche, avec une avance pour les Verts.

Le Premier ministre Keir Starmer s'est impliqué personnellement dans la campagne en martelant un message d'"unité", n'hésitant pas à attaquer les Verts, dont la candidate, Hannah Spencer, élue locale de 34 ans, a reçu le soutien de l'ex-chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn.

M. Starmer s'en est aussi pris vivement, dans une tribune publiée jeudi dans le Daily Mirror, au candidat de Reform UK, Matt Goodwin, ex-universitaire devenu présentateur sur la très conservatrice chaîne de télévision GB News.

- Municipales en mai -

"Ses opinions auraient été rétrogrades dans les années 1970. Elles n'ont pas leur place dans la Grande-Bretagne moderne. Et il n'est pas apte à représenter une ville fière et diversifiée comme Manchester", a écrit le Premier ministre.

Devant un bureau de vote de Denton, dans un quartier ouvrier, Elaine Simpson, une infirmière à la retraite, avait expliqué à l'AFP voter Reform "à cause de l'immigration".

Philip Costelloe, également retraité, a lui aussi opté pour Reform, estimant que ce parti est "favorable aux entreprises, contrairement aux autres" et "veut contrôler les frontières".

Le leader de Reform UK, Nigel Farage (G), et le candidat du parti Matt Goodwin (D) à l'inauguration du local de campagne pour la législative partielle de Gorton et Denton, dans le Grand Manchester, le 5 février 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

M. Goodwin a arpenté mercredi les rues de la circonscription aux côtés de Nigel Farage, espérant capitaliser sur les sondages qui donnent Reform UK en tête des intentions de vote au niveau national depuis des mois.

Il a également réitéré ses positions anti-immigration, au risque qu'elles servent de repoussoir pour certains dans une circonscription où 28% de la population est musulmane.

Ce résultat représente un nouveau coup de semonce pour le Labour à l'approche des élections locales de mai, présentées par beaucoup comme cruciales pour le maintien de Keir Starmer à Downing Street. Les travaillistes avaient déjà perdu un siège au profit de Reform lors d'une élection partielle en mai 2025.