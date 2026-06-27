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Top 5 IA du 26/06/2026

information fournie par Libertify 27/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Johnson & Johnson, Microsoft, SCOR, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AIRBUS
191,900 EUR Euronext Paris -1,63%
JOHNSON&JOHNSON
254,310 USD NYSE +3,80%
MICROSOFT
372,9700 USD NASDAQ +5,71%
SCOR
31,980 EUR Euronext Paris +0,50%
TOTALENERGIES
68,360 EUR Euronext Paris -1,31%

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