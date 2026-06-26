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Top 5 IA du 25/06/2026

information fournie par Libertify 26/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alibaba, Apple, Michelin, TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
95,100 USD NYSE -4,72%
APPLE
275,1500 USD NASDAQ -6,12%
MICHELIN
33,890 EUR Euronext Paris +0,95%
TOTALENERGIES
69,270 EUR Euronext Paris -0,35%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
102,650 EUR Euronext Paris +0,49%

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