Au programme ce matin : Alibaba, Apple, Michelin, TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 25/06/2026
Valeurs associées
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