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Top 5 IA du 20/08/2026

information fournie par Libertify 21/08/2026 à 05:00

Au programme ce matin : AMD, Apple, Merck, Moderna, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
469,4550 USD NASDAQ +0,65%
APPLE
311,3000 USD NASDAQ -1,75%
MERCK
149,180 USD NYSE -2,00%
MODERNA
133,3200 USD NASDAQ -23,55%
WALMART
103,8400 USD NASDAQ -9,15%

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