Au programme ce matin : AMD, Apple, Merck, Moderna, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 20/08/2026
Valeurs associées
|469,4550 USD
|NASDAQ
|+0,65%
|311,3000 USD
|NASDAQ
|-1,75%
|149,180 USD
|NYSE
|-2,00%
|133,3200 USD
|NASDAQ
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|103,8400 USD
|NASDAQ
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