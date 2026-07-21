 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 20/07/2026

information fournie par Libertify 21/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Alphabet, Gamestop, Microsoft, Netflix. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
191,780 EUR Euronext Paris -1,31%
ALPHABET-A
351,9900 USD NASDAQ +1,51%
GAMESTOP
21,760 USD NYSE -0,59%
MICROSOFT
402,2900 USD NASDAQ +2,15%
NETFLIX
67,6000 USD NASDAQ -1,96%

Vidéos les + vues

1

Koweït : des sirènes d'alerte retentissent à Koweït City

information fournie par AFP Video 19 juil.
2

À Farnborough, la défense s'impose de plus en plus dans le ciel de l'aéronautique

information fournie par France 24 20 juil.
3

Incendies: "Un peu moins de 40.000 hectares" brûlés en France et 111 interpellations, annonce Nuñez

information fournie par AFP 20 juil.
4

"Et vive l'Espagne!"

information fournie par France 24 20 juil.
2
5

Trump affirme frapper l'Iran "très durement" pour venger les Américains tués

information fournie par AFP Video 20 juil.
6

Des navires naviguent au large des Emirats, près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 20 juil.
7

Mondial-2026: des Français saluent Deschamps pour sa carrière de sélectionneur

information fournie par AFP Video 20 juil.
8

Incendies dans le Var: les Canadairs toujours en action

information fournie par AFP Video 20 juil.
1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

14-Juillet: la brigade des sapeurs-pompiers de Paris défile sur les Champs-Élysées

information fournie par AFP Video 14 juil.
4

Détroit d'Ormuz: Pékin exhorte les Etats-Unis et l'Iran à rétablir le traffic

information fournie par AFP Video 14 juil.
5

14-Juillet: les leaders européens réunis à l'issue du défilé sur les Champs-Élysées

information fournie par AFP Video 14 juil.
1
6

Forêt de Fontainebleau: les feux sont "fixés", quatre gardes à vue encore en cours

information fournie par AFP 14 juil.
7

Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

information fournie par AFP 15 juil.
14
8

L'Ukraine compte acquérir 16 avions Rafale et des batteries antiaériennes SAMP/T (Macron)

information fournie par AFP Video 14 juil.
1
1

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
2

IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?

information fournie par Ecorama 22 juin
3

L’Europe va-t-elle subir ou agir ?

information fournie par Boursorama 24 juin
4

Pourquoi les avis divergent-ils autant sur ce que va faire la Fed d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Ecorama 23 juin
2
5

Top 5 IA du 24/06/2026

information fournie par Libertify 25 juin
6

Renault: rassemblement contre la fermeture du site de Villiers-Saint-Frédéric

information fournie par AFP Video 25 juin
1
7

Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?

information fournie par Ecorama 25 juin
8

Top 5 IA du 30/06/2026

information fournie par Libertify 01 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank