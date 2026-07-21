Au programme ce matin : Airbus, Alphabet, Gamestop, Microsoft, Netflix. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 20/07/2026
Valeurs associées
|191,780 EUR
|Euronext Paris
|-1,31%
|351,9900 USD
|NASDAQ
|+1,51%
|21,760 USD
|NYSE
|-0,59%
|402,2900 USD
|NASDAQ
|+2,15%
|67,6000 USD
|NASDAQ
|-1,96%
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