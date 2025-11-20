Au programme ce matin : Boeing , Interparfums , Kering , Thales , Vivendi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 19/11/2025
Valeurs associées
|185,660 USD
|NYSE
|-2,11%
|24,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,07%
|298,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,52%
|237,3000 EUR
|Euronext Paris
|+1,89%
|2,4720 EUR
|Euronext Paris
|-1,12%
