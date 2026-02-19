Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu'il ne croit pas "à un ordre international qui se résume à un rapport de suzerain à vassal", en référence à la politique menée par son homologue américain Donald Trump.
Macron "ne croit pas en un ordre international qui se résume" à "suzerain - vassal"
