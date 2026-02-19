 Aller au contenu principal
Maryam Touzani : "Rue Malaga", son film le plus intime

information fournie par France 24 19/02/2026 à 15:10

Après "Adam" et "Le bleu du caftan", la réalisatrice marocaine Maryam Touzani revient avec "Rue Malaga", un troisième long-métrage qu’elle décrit comme le plus personnel de sa carrière. Tourné à Tanger, le film raconte l’histoire d’une femme espagnole de 79 ans, interprétée par Carmen Maura, dont la vie bascule lorsque sa fille décide de vendre l’appartement familial. Une ode délicate au temps qui passe, à la mémoire, à la transmission.

