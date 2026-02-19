Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a renouvelé jeudi à Paris ses critiques contre l'Agence internationale de l'énergie, affirmant que Washington fera pression sur l'organisation pour qu'elle abandonne son programme de neutralité carbone.
Les Etats-Unis pressent l'Agence internationale de l'énergie de "laisser tomber" le climat
